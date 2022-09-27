محافظ المنوفية يتفقد استعدادات العام الدراسي الجديد.. إنشاء مدارس ولجان متابعة

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، استعدادات المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، والذي من المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل.

جولة تفقدية بمدارس المحافظة

وبدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبدالرحيم السرسي «الثانوية القديمة بنات» ومدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بنين بحي غرب شبين الكوم، وخلال تفقده لمدرسة الثانوية القديمة بنات تابع المحافظ أعمال تدريب عدد من معلمي هيئة التدريس على كيفية استخدام السبورات الذكية وتقنياتها التكنولوجية المختلفة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم خدمات متميزة للطلاب، واستمع المحافظ لشرح توضيحي من أحد المدربين في هذا الشأن.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي والانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية وتوزيعها على الطلاب، مضيفا أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لوضع خطة لنشر الوعي الصحي والوقائي بين الطلاب في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة.

تكثيف حملات النظافة

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية بالاستمرار في تكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة اليومية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيرا على الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير العملية التعليمية وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فورا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

إنشاء مدارس جديدة

وفي ذات السياق، أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه خلال الفترة من أول يوليو 2021 وحتى يونيو 2022، تم استلام 36 مدرسة بنطاق المحافظة «إنشاء جديد» ضمن الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية، وتم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 34 مدرسة، بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة 24 مدرسة بقرى مركز الشهداء و58 مدرسة بقرى مركز أشمون ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسيتم دخولها العملية التعليمة العام الحالي.

عام دراسي متميز

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على انطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.