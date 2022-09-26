8 سنوات من تطوير التعليم.. زيادة ميزانية وبناء مدارس وتحسين أحوال المعلمين

«تطوير المنظومة التعليمية من جميع جوانبها».. هدف وضعته الدولة نصب أعينها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة قيادة البلاد قبل 8 سنوات، وبذلت في ذلك كل غالٍ ونفيس، وبدأت خطتها لمواجهة الكثافة الطلابية، ببناء مدارس جديدة لاستيعاب الطلاب، وتعيين معلمين جدد لسد العجز في المدارس، وتطوير المناهج لتعتمد على الفهم بدلا من الحفظ والتلقين، فضلا عن مواجهة التسرب من التعليم، وإخراج جيل قادر على البناء وتحقيق تطلعات الدولة، والحصول على ترتيب متقدم في مؤشر تنافسية التعليم حول العالم.

8 سنوات من تطوير التعليم.. جهود جبارة

عبدالرؤوف: الدولة تبذل جهدا جبارا لتطوير التعليم

الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، قالت إنّ الدولة المصرية تبذل جهدا جبارا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم في مصر، تضمّنت زيادة ميزانية التعليم، وتطوير المناهج الدراسية، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وبناء العديد من المدارس في مختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

الدولة المصرية نجحت في الحد من التسرب من التعليم

«التسرب من التعليم» كان أكبر العقبات التي واجهت الدولة المصرية، بحسب تصريحات «بثينة» لـ«الوطن»، وهو ما نجحت في مواجهته إلى حد كبير مؤخرا، كما أكدت أنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات صائب جدا، لتقديم تعليم متميز عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

الخبيرة التربوية، أكدت أنّ الدولة لديها رؤية واضحة لتطوير منظومة التعليمي في مصر، لإخراج جيل قادر على سد احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا، كما أشادت بقرار الدولة بإعفاء بعض الفئات من دفع المصروفات الدراسية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي وصفته بأنّه قرار «متميّز للغاية».

وإلى جانب ما سبق، نجحت الدولة حسب «بثينة» في تحسين الأحوال المادية والمعيشية للمعلمين، بعد قرارات رفع أجور المعلمين بعد زيادة بدل المعلم، والحد الأدنى للأجور، وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، موضحة أنّ القرار يعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب داخل الفصول الدراسية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

مواقع الإخوان تكذب ومجانية التعليم إلزامي

أوضحت الخبيرة التعليمية أنّ مجانية التعليم «إلزامية»، وأنّه لا نيّة على الإطلاق لخصخصة التعليم في مصر، كما ادّعت جماعة الإخوان الإرهابية: «التعليم أساس نهضة الدول، وفكرة تطوير المناهج لمواكبة متطلبات العصر أمر رائع للغاية».

السيسي يضع التعليم أولوية أولى في مشروعات بناء الإنسان

ومن جهته، أوضح الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع التعليم أولوية أولى في مشروعات بناء الإنسان الجديد في مجتمع جديد، مؤكدا أنّ الاجتماعات الدورية التي يعقدها الرئيس مع وزراء التعليم، سواء التربية والتعليم أو التعليم العالي، يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، لإخراج جيل قادر على سد احتياجات سوق العمل.

خصخصة التعليم أكذوبة صنعتها «الإرهابية»

وقال شحاتة لـ«الوطن»، إنّ خصخصة التعليم في مصر أكذوبة صنعتها جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية تواصل دعمها اللا محدود لقطاع التعليم، من خلال بناء المدارس الجديدة، لمواجهة الكثافات الطلابية، وتعيين معلمين جدد لسد العجز في المدارس، علاوة على تطوير المناهج الدراسية.