متحدث «الصحة»: توجيهات رئاسية بزيادة حوافز الأطقم الطبية قريبا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه بالوزير المحاور التي تعمل بها وزارة الصحة وأبرزها المبادرات الرئاسية التي أحدثت طفرة في العلاج، بالإضافة للمدينة الطبية المتكاملة في معهد ناصر وتطوير الطاقة الاستيعابية ومضاعفتها بمقدار 150% مع وجود مراكز تميز وتخصص طبي للتخصصات النادرة، منها مركز مصر لزراعة الأعضاء ليشمل جميع جراحات الزراعة المختلفة.

معايير عالمية لمركز زراعة الأعضاء

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة» أن هناك معايير عالمية في إنشاء المدينة الطبية ومركز زراعة الأعضاء وكذلك اختيار العناصر والكوادر البشرية التي ستعمل في المركز.

زيادة مجموعة من الحزم المالية التحفيزية للأطقم الطبية

أشار إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مجموعة من الحزم المالية التحفيزية للأطقم الطبية لرفع إجمالي الدخل للفريق الطبي بشكل يحقق الاستقرار المالي للفريق الطبي، وهو من الأمور التي يهتم بها الرئيس السيسي من أجل الحصول على خدمات صحية بشكل سليم.

الخطة المالية لزيادة مرتبات الأطباء

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة عرضت الخطة المالية لزيادة مرتبات الأطباء الكاملة على الرئيس السيسي الذي وجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية ليستفيد الأطباء في أقرب وقت ممكن، موضحا أن الرئيس السيسي طالب بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار في أقرب وقت ممكن وأصبحت مدة الانتظار في العمليات الكبرى أسبوعين بدلا من 3 أسابيع.