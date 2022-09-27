تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ834 ألف سيدة خلال سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ834 ألف سيدة منتفعة، من خلال حملة إعلامية موسعة تم تنفيذها بـ22 محافظة خلال الفترة من يوم 4 إلى 22 سبتمبر الجاري، في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق «رؤية مصر 2030»، وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة، بالتعاون مع كل الجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية، وبما يتفق مع خطة الدولة الرامية لخفض معدلات الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ656 ألف منتفعة.

توفير الاحتياجات الحديثة

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزارة وفرت الاحتياجات من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، مثل الحبوب المركبة الجيل الرابع والحبوب الأحادية الجيل الثالث، وغيرها كتدخلات جديدة للوسائل بالإضافة للوسائل التقليدية، بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة لخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحفاظاً على صحة الأمهات والأطفال.

وأشار إلى تعاون وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مد العيادات الجامعية بوسائل تنظيم الأسرة والمواد الإعلامية التوعوية، حيث تم افتتاح عيادة مدعمة بوسائل تنظيم الأسرة بمستشفيات جامعة الأزهر بالشرقية «المركز الدولي الإسلامي»، والتي تعد واحدة من ضمن 25 عيادة جامعية تم افتتاحها، إضافة إلى تطبيق برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض، خاصةً تركيب اللولب أثناء القيصرية والذي يتم تنفيذه بـ137 مستشفى على مستوى الجمهورية.

طرق توعوية غير تقليدية

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه تم تنفيذ الندوات الإعلامية قبل وأثناء الحملة بطرق غير تقليدية للإعلان عن الحملة، ورفع وعي الجمهور بخدمات ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والأسرة، بهدف زيادة الاهتمام بصحة الأم والطفل وزيادة الوعى بالقضايا المتعلقة بالسكان والتأكيد على حقوق الصحة الإنجابية وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار «عباس» إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تكثيف الوعي بخدمات تنظيم الأسرة، وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة قرى «حياة كريمة»، وذلك ضمن سعي قطاع السكان وتنظيم الأسرة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية لمشروع تنمية الأسرة، والعمل على دعم الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والغير حكومية، وذلك لرفع وعي الشباب بمفهوم ومردود تنظيم الأسرة من خلال القوافل الخدمية التوعوية التي تقدم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس قطاع السكان، استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «إحنا معاكي» على الرقم «08008880800» للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.