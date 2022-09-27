علي الحجار: رفضت الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين.. وأستمع لحماقي وتامر حسني

حل الفنان علي الحجار ضيفا على حلقة خاصة مع الإعلامية زهرة رامي، عبر محطة راديو إنرجي 92.1، بعد اختياره نجم شهر سبتمبر، للاحتفاء بمسيرته الفنية والغنائية التي استمرت على مدار أكثر من 40 عاما.

علي الحجار وعائلته

وتحدث علي الحجار عن عائلته، وأبنائه السبعة الذين يتمتعون بمواهب فنية عديدة، منها الغناء والتلحين والتمثيل، موضحا «مكنتش مقصودة».

وعن زيجاته المتعددة، قال علي الحجار: «أنا اتجوزت كتير، ودي حاجة منصحش عدوي بيها»، مشيرا إلى أنه استمر في زيجته الأخيرة حوالي 20 عاما ولديه 4 أولاد و3 فتيات.

وقال إن صوت ابنه «أحمد» لا يشبهه، ولكنه تعلم الغناء والتلحين منذ كان في عمر 5 سنوات على يد جده الذي كان يغني معه الموشحات، ومع سفره إلى دول عديدة ودراسته للفن أصبح مثقفا فنيا أكثر ويغني بعدة لغات.

الترشح لنقابة الموسيقيين

وكشف الفنان علي الحجار لراديو إنرجي، سبب عدم ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين خلفا للفنان هاني شاكر، مؤكدا أن الكثيرين، منهم سكرتير النقابة، طلبوا منه الترشح لكنه رفض تماما.

وأوضح «الحجار» سبب رفضه الترشح على منصب نقيب الموسيقيين، قائلا: «أنا معنديش ذكاء اجتماعي، ودي مسئولية كبيرة والقرى والنجوع والمحافظات مليانة فنانين وموسيقيين».

وأشار علي الحجارإلى أن حل أزمات الفنانين والموسيقيين مسؤولية كبيرة، مستشهدا بحالة الموسيقار عبد الله حلمي عازف الناي الذي أصيب بسرطان في الحنجرة ولم تستطع النقابة توفير الأموال اللازمة لعلاجه.

ووصف علي الحجار العازف عبد الله حلمي بأنه ثروة مثل الأهرامات، وكان لابد أن تتكاتف الدولة كلها من أجل علاجه، مشيرا إلى أنه غير متفق مع قرارات الفنان هاني شاكر بخصوص منع عدد من المغنين مؤخرا.

وأشار إلى أن النقابة يجب عليها أن تمنع من لا يعرفون الغناء، ولكن هذا أمر صعب في ظل سيطرة السوشيال ميديا، موضحا: «أنا لا أعترف بالمشاهدات، وتحقيق التريند أسهل شيء، ولو مشيت في ميدان الأوبرا من غير هدوم هبقى تريند».

وتحدث علي الحجار عن مغنييه المفضلين من جيل الشباب، وأبرزهم أحمد جمال ومحمد رشاد، ومن قبلهم تامر حسني ومحمد حماقي موضحا: «سمعت أغنية امبارح لحماقي غريبة شوية، وهو نجم مش محتاج ينزل للمستوى ده عشان الشباب يسمعوه».