«قالوا علينا ديابة».. علي الحجار يشدو بأغنيتين من «ذئاب الجبل» في حفل القلعة

قدم الفنان علي الحجار، أغنيتين من أغنيات مسلسل ذئاب الجبل، خلال حفله المقام حاليا بالقلعة، ضمن فعاليات الليلة الثانية من مهرجان محكى القلعة.

على الحجار يشدو بـ بدور عليكي فى كل الوشوش

الحجار قدم أغنيتي «قالوا علينا ديابة»، و«بدور عليكي في كل الوشوش»، وقابل الجماهير الأغنيات بتفاعل كبير.

كان «الحجار»، بدأ الحفل على نغمات أغنية «ماتمنعوش الصادقين»، ثم أغنيات «ريشة، أبو الريش، العريس، وتتر مسلسل مسألة مبدأ».

علي الحجار يمازح جماهير حفله

على الحجار قدم أغنيتين من أغنياته الجديدة في الحفل، وهي «بطلة حكايتي وجزيرة غمام»، ومازح جمهوره أكثر من مرة خلال الحفل، إذ كان يطلب من الجماهير دوما رأيهم في الاغنيات التي يحبون سماعها.

انطلقت أمس، فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، ويكرم المهرجان 10 من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.