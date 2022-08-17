علي الحجار يستعد لإحياء حفل في مهرجان القلعة غدا «فيديو»

يجري الفنان علي الحجار بروفات استعدادًا لحفله بمهرجان القلعة المقرر إقامته غدًا الخميس 15 أغسطس.

ونشر علي الحجار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو بروفات الحفل وعلق عليه قائلًا: «من البروفة الأولي لمهرجان القلعة الخميس 18 أغسطس».

أغنية «بطلة حكايتي»

وطرح الفنان علي الحجار مؤخرا أغنيته الجديدة «بطلة حكايتي» من كلمات طارق علي والحان خالد داغر وتوزيع محمد عبدالله.

وتقول كلمات الأغنية: «لأنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي.. يا بطلة حكايتي.. وسر الحياة».

مهرجان القلعة للموسيقى

في سياق منفصل، انطلقت اليوم فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على مسرح المحكى، التي تستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، ويكرم المهرجان 10 من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.