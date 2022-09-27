مديرية التعليم بالقاهرة تشارك في مبادرة «ازرع شجرة أمام كل مدرسة»

وجه محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، بمناقشة آليات العمل وكيفية الاستعداد لاحتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موضحا أنه جرى تشكيل فريق عمل لتنظيم وتنفيذ الاحتفالية بالتعاون مع الإدارات التعليمية.

ازرع شجرة أمام كل مدرسة

وأكد في بيان، ضرورة إعداد تقرير عما جرى إنجازه من مبادارات وحملات توعية من جميع التوجيهات المختصة مع الجهات الخارجية، مثل (القيم، احترام المدرس، المعلم قدوة، انتماء الطالب للمدرس، أنا المعلم)، ومناقشة الدعوة إلى المشاركة في مشروع التشجير «ازرع شجرة أمام كل مدرسة» بالتعاون مع توجيه التربية الزراعية.

تنظيم اليوم الرياضي داخل المدارس

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه جرت مناقشة تنظيم العمل الخاص باليوم الرياضي داخل المدارس، مع توجيه التربية الرياضية بالمديرية وتعاون الإدارات التعليمية وإعداد تقرير لتنفيذ وتنظيم العمل، لتحقيق أهداف الأنشطة التعليمية ومنها ترسيخ القيم والمعتقدات الاجتماعية وتأكيد روح الانتماء والولاء للوطن.