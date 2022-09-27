«ازرع شجرة».. أول مبادرة من مدرسة الزخرفية بالإسماعيلية من أجل وطن أخضر

أعلنت المدرسة الزخرفية في الإسماعيلية عن استعداد المدرسة لبدء العام الدراسي الجديد بمبادرة «ازرع شجرة» ضمن اهتمام المدرسة بتجديد الأشجار الداخلية لها والشجر المثمر بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال سعيد خليفة مدير مدرسة الزخرفية في الإسماعيلية ان المدرسة قررت التوسع في مسؤوليتها المجتمعية وتشجير محيط المدرسة وخارج السور المدرسي لزيادة عدد الأشجار.

أحد رجال الأعمال دعم المبادرة وقرر التبرع بعدد من الأشجار

وأضاف أن أحد رجال الأعمال دعم المبادرة وقرر التبرع بعدد من الأشجار لزيادة الشكل الأخضر داخل وخارج المدرسة وفي محيط المنطقة السكنية التي تحيط بالمدرسة للتخفيف من تغير المناخ.

وأشار إلى أنه تم نقل بعض الزراعات الصغيرة التي تم زراعتها داخل فناء المدرسة بينها بعض الأشجار المثمرة لخارج السور لإضفاء شكل جمالي كمشاركة في المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «اتحضر للأخضر».

وتابع أن الأشجار شملت أشجار الليمون والتوت والنبق والريحان والنعناع بإشراف من الدكتورة دينا عبد الحميد مدير إدارة المشروعات لتغيير المناخ بمدارس الإسماعيلية.

وقال إن المبادرة تساعد على تغيير الفكر الطلابي لطلاب المدارس خاصة في المرحلة الثانوية والتي تعد من اهم الفترات العمرية في عمر الطلبة باعتبارهم شباب المستقبل والقريب وقادته.

وقالت الدكتورة ماجدة عطا منسق منصة مناخ الإسماعيلية ان المنصة بصدد اقامة عدد من الورش والدورات داخل المدارس في الإسماعيلية ومراكز المحافظة.

وأضافت أن المنصة ستعمل علي تقديم كل الدعم في مشروعات "المدرسة الخضراء" لزيادة نسب المساحات الخضراء في محيط المدارس وداخل الأفنية والفصول أيضاً.