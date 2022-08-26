«تعليم القاهرة» تستعد لتنفيذ خطوات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

اجتماع عاجل عقدته مديرية التربية والتعليم بالقاهره، لاطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد عطية مدير المديرية.

عقد الاجتماع بين مديري إدارات الخدمات التربوية وموجهي عموم الأنشطة بالإدارات التعليمية، وحضره المهندس أحمد معروف مدير المبادرات الشبابية ورئيس وحدة الدعم الفني بمحافظة القاهرة، ويهدف الاجتماع إلى التعرف على المشروعات المقترحة من الجهات المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تخفيف آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئي.

شروط المشاركة في المبادرة

وعُرض خلال الاجتماع بنود المبادرة وأهدافها، كذلك شروط المشاركة من الفئات المستهدفة بالمبادرة، وهي: المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ.

التعامل مع التحديات

وأكد أحمد معروف مدير المبادرات الشبابية، ضرورة إلتزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة في المبادرة، ومدى قابلية المشروع للتطبيق والتأثير المتوقع على المجتمع المحلي والتعامل مع تحديات التغير المناخي والبيئة، موضحا سرعة المشاركة في المبادرة والتسجيل من خلال الموقع.

ولفت إلى أنه سيتم اختيار أفضل المشروعات من خلال اللجان الفنية المشكلة التي تضم ممثلين من مختلف الجهات، وأشارت الدكتورة رضا الكرداوى، محاضر بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إلى أهمية ربط الأنشطة التربوية بالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي وقدمت نماذج لمشروعات على أرض الواقع وربطها بالتكنولوجيا.

رؤية مصر 2030

وأوضحت زينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، أهمية هذه اللقاءات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 مؤكدة أن مديرية تعليم القاهرة تشارك في هذه المبادرة بمشروعات خضراء وذكية لتعظيم الإستفادة من موارد الدولة الطبيعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمى.