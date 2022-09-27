%93 من سكان زابوريجيا يريدون الانضمام لروسيا

ذكرت مصادر روسية أن لجنة الانتخابات في منطقة زابوريجيا، أن نسبة التصويت لتأييد الانضمام لصالح دولة روسيا الاتحادية وصلت لأكثر من 93%، بحسب «سكاي نيوز».

الاستحواذ على 4 أقاليم أوكرانية

واستحوذت وزارة الدفاع التابعة لدولة روسيا الاتحادية على 4 أقاليم أوكرانية منذ بداية الحرب الروسية نهاية فبراير الماضي، والتي بدأت بعدها سلسلة من العقوبات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا وبيلا روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابق من جهة.

تهديدات استخدام النووي

ولوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام كل القوى والوسائل للدفاع عن أمن بلاده إذا أصبحت مهددة استنادا إلى القانون الروسي الأمر الذي فسره البعض بلجوء روسيا إلى القوى النووية التي تمتلكها، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية تتواصل مع روسيا سرا وعلانية من أجل منع استخدام روسيا السلاح النووي الفتاك الذي قد يهدد حياة ملايين الأفراد في القارة الأوروبية، خاصة الدول المنتمية إلى حلف الناتو العسكري.