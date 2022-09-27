أستاذ علوم سياسية: روسيا لن تبادر باستخدام السلاح النووي

قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عقيدة نووية روسية منشورة منذ عام 2020، ومن الواضح متى تستخدم روسيا السلاح النووي.

عدد من القادة الروس دعوا الغرب إلى قراءة العقيدة النووية

وأضافت الشيخ خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» على قناة إكسترا نيوز: «عدد من القادة الروس دعوا الغرب إلى قراءة العقيدة النووية الروسية، وفي العقيدة العسكرية الروسية من حقها أن تستخدم السلاح النووي في حالات محددة، تعرضها لهجوم نووي أو لهجوم تقليدي لكن يهدد وجود الدولة الروسية».

وتابعت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «أعتقد أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي، ولكن سيكون الهجوم على روسيا أو المناطق المتاخمة لها، وفي هذه الحالة سترد روسيا بالسلاح النووي، وهذا الأمر مشروع في ظل الهجوم الذي سيتم عليها».

حق تقرير مصير

وأشارت، إلى أن استفتاء دونباس هو حق تقرير مصير منصوص عليه في الأمم المتحدة، حيث تتبع موسكو الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتمنح للشعوب الحق في تقرير مصيرها وأن يكون الضم بناء على رغبة وتحرك من هذه الشعوب تجاه روسيا.

وحول إقالة نائب وزير الدفاع الروسي، قالت: «منذ بداية المعركة كان العسكريون يريدون إدارتها بشكل عسكري، وكان هناك بعض القادة غير راضين عن سير المعارك، لأنهم يرون أن روسيا تستطيع أن تحسم هذه المعركة خلال 24 ساعة».