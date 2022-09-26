روسيا تعتقل قنصل اليابان في فلاديفوستوك

أعلن الأمن الفيدرالي بدولة روسيا الاتحادية، اعتقال القنصل العام الياباني في فلاديفوستوك، أثناء تسلمه معلومات حول تأثير العقوبات.

شخص غير مرغوب فيه

وذكرت قناة سكاي نيوز عربية البريطانية، أنه جرى الإعلان أن القنصل العام الياباني في ميناء مدينة فلاديفوستوك شرق أقصى روسيا، شخص غير مرغوب فيه على خلفية ممارسات لا تتناسب مع طبيعة وظيفته.

مسار الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، ما أثر على أسعار الطاقة والغذاء في العالم لأن الدولتين أحد أكبر مصدرى الحبوب الغذائية والغاز ومختلف مصادر الطاقة، وعمدت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية منها منع الاستيراد ومنع دخول طائرات روسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دفع روسيا إلى قطع خط غازها الوحيد المورد إلى أوروبا نورد ستريم 1، ما ينبئ بمرور أوروبا بشتاء قاس لذا عمدت إلى إبرام اتفاقيات مع قطر والإمارات والسعودية من أجل إيجاد بديل للغاز الروسي.