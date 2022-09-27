شعبة الأدوات المكتبية: لا يمكن للتاجر رفع الأسعار عن المعدل الطبيعي

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معرض «أهلا مدارس» شهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء مستلزمات الدراسة، إذ قدم السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية أفضل من أسعار الأسواق، رغم ارتفاع أسعار الأوراق عالميا الناتج عن احتراق الغابات في المكسيك والبرازيل وارتفاع تكاليف الشحن، وتحرك أسعار الدولار في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة لتعطل بعض المصانع خلال فترة كورونا.

توفير السلع والأدوات المكتبية

أوضح «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن التاجر ينتظر موسم المدارس كل عام ليحقق التوازن بين البيع والشراء على مدار العام، ولا يمكن للتاجر أن يزيد الأسعار عن المعدل الطبيعي، نظرا لوجود عدة مصادر توفر السلع والأدوات المكتبية، موضحا أن هناك تصنيعا محليا بنسبة 100% للكشكول والكراسات، وفي طريقنا لتصنيع باقي السلع بشكل محلي، مضيفا: «أصبح لدينا أقلام جاف مصرية الصنع تنافس المستورد في الجودة والسعر».

المنتجات المكتبية المصنعة محليا

وأشار وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن المنتجات المكتبية المصنعة محليا جودتها عالية، وفي طريقنا لزيادة نسبة التصنيع المحلي، لافتا إلى أن التغيرات الاقتصادية العالمية تؤثر على أسعار جميع المنتجات في كل دول العالم، ما يحتم على مصر السعي بكل طاقتها لزيادة نسبة التصنيع المحلي من المنتجات الأساسية من الأدوات المدرسية، وطرحها بأسعار مخفضة تناسب الأسرة المصرية.