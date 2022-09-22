معارض أهلا مدارس بالمحافظات تستقبل المواطنين.. أرخص أسعار وجودة عالية

انتشرت معارض أهلا مدارس في المحافظات والمدن المختلفة، تحت إشراف وزارة التموين، وبالتعاون مع التجار، لتوفير وبيع الأدوات المدرسية والشنط بأرخص أسعار عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد في أول شهر أكتوبر المقبل.

وفتحت وزارة التموين معارض أهلاً مدارس بالمحافظات بتخفيضات متميزة، حسب الأنواع من الأدوات وشنط المدارس المختلفة، وهي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد، وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، موزعه داخل المدن بالمحافظات.

أرخص أسعار في معارض أهلا مدارس

وتبيع معارض أهلاً مدارس أرخص أسعار للأدوات المدرسية، والشنط بتخفيضات تبدأ من 7% حتى 50% علي جميع الأصناف، حسبما ذكر المهندس حسن الشيباني وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن».

وقال: على سبيل المثال دستة الكراسات 60 ورقة فاخر تضم 10 كشاكيل، بسعر 59 جنيها، وهناك أسعار أرخص حسب خامة الورق والغلاف والتقفيل، مشيرا إلى المتابعة اليومية من مفتشي التموين، من خلال المرور على المعارض، ومتابعة الأسعار المعلنة للمواطنين، من خلال إدارات التموين بالمدن.

أسعار شنط المدارس بمعارض أهلاً مدارس

وفي معارض أهلاً مدارس أسعار الشنط في متناول الجميع، إذ تبدأ من 200 جنيه للشنطة الممتازة للأطفال والابتدائي، حتى 300 جنيه للشنط الكبيرة لطلاب الإعدادي والثانوي، وذلك بخامات عالية ومتوفرة في مختلف المعارض على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر، أن أسعار الأدوات المدرسية في معارض أهلاً مدارس يتم إعلانها وتعليقها في المعارض أمام جميع المواطنين.