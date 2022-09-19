خريطة معارض أهلا مدارس في محافظات مصر.. تخفيضات تصل لـ40%

بدأ العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي الجديد في كافة محافظات مصر والذي يتبعه التزامات أولياء الأمور بشراء الأدوات المدرسية لأبنائهم، الأمر الذي يجعلهم يتجهون إلى معارض أهلا مدارس في أماكن تواجدهم، نظرا للتخفيضات الكبرى التي تصل إلى 40% في بعض المحافظات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خريطة معارض أهلا مدارس في محافظات مصر، والذي يعد معرض الإسكندرية أحدثها من حيث انطلاقه، حيث انطلق مساء أمس ويستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، وتصل الخصومات فيه إلى 40%.

معارض أهلا مدارس في المحافظات الساحلية

وشملت خريطة معارض أهلا مدارس في المحافظات التالي:

- الإسكندرية تضم معرضين «الرأس السوداء ومحرم بك»، وتصل الخصومات إلى 40%.

- محافظة مطروح تضم 8 معارض في مناطق «الحمام، العلمين، مرسى مطروح، سيدي براني، النجيلة»، ونسبة التخفيض تصل إلى 7%.

- البحر الأحمر تضم معرضا واحدا في «شارع النصر وسط مدينة الغردقة»، ونسبة التخفيض تصل إلى 25%.

خريطة معارض أهلا مدارس في محافظات مصر

- البحيرة تضم 4 معارض رئيسية و42 معرضا داخل القرى في مناطق «دمنهور، إيتاي البارود، أبو حمص، كفر الدوار»، ونسبة التخفيض تصل إلى 30%.

- الوادي الجديد تضم معرضين في «شارع النبوي المهندس بالخارجة وميدان المستشفى بالداخلة»، ونسبة التخفيض من 10% إلى 25%.

- الأقصر تضم 3 معارض في مناطق «السوق الحضري بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، وشارع البحر بوسط مدينة إسنا، وأمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر» ونسبة التخفيض 25%.

- كفر الشيخ تضم معرضا واحدا في «منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ»، ونسبة التخفيض تصل إلى 50%.

- القليوبية تضم معرضين في «بنها شارع فريد ندا (الأهرام)، وشبرا الخيمة ميدان المؤسسة»، ونسبة التخفيض تصل إلى 30%.

- محافظة بني سويف تضم معرضا واحدا بمنطقة «خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف»، ونسبة التخفيض من 10% إلى 30%.

- محافظة سوهاج تضم معرضا واحدا في «مدينة ناصر بحي شرق سوهاج»، ونسبة التخفيض من 25% إلى 30%.