انطلاق القمة الشبابية العربية غدا ضمن فعاليات منتدى «الطريق للجمهورية الجديدة»

تنعقد غدا، القمة الشبابية العربية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الطريق للجمهورية الجديدة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتهدف القمة لجمع الشباب من مختلف الدول العربية لتبادل الآراء ووجهات النظر في عدة قضايا متواجدة في الوقت الحالي تمثل التحدي الرئيسي للمنطقة العربية.

كيفية مواجهة التحديات الأمنية المتواجدة في الوقت الحالي وحروب الجيل الرابع

وتعد أبرز المحاور التي من المقرر أن تناقشها القمة هي قضية التغيرات المناخية وربطها باستضافة مصر لقمة المناخ للأمم المتحدة COP 27 والتغيرات المناخية والتي سوف تؤثر تحديدا على منطقتنا العربية، بالإضافة لأهمية تعزيز التكامل الاقتصادي وكيفية مواجهة التحديات الأمنية المتواجدة في الوقت الحالي وحروب الجيل الرابع.

القمة الشبابية العربية وملتقى شباب الجمهورية الجديدة يأتيان في إطار استراتيجية التغيرات المناخية

وتأتى القمة الشبابية العربية وملتقى شباب الجمهورية الجديدة والمناخ في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ومن منطلق الجهود الوطنية في استضافة وتنظيم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، ومن منطلق الدور الريادي لاتحاد شباب تحيا مصر في التوعية بالقضايا المعاصرة.

المحور الأهم في تلك القمة هي تركيزها بشكل رئيسي علي ملف التغيرات المناخية

وتنعقد القمة يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022م الساعة الثالثة عصرا بمركز التعليم المدني بالجزيرة، حيث تعد القمة خطوة جديدة للخروج بتوصيات تواجه التحديات التي تعاني منها المنطقة العربية وعلى وجه التحديد الوضع الأمني حيث تواجه بعض الدول العديد من الممارسات الإرهابية، ولكن المحور الأهم في تلك القمة هي تركيزها بشكل رئيسي على ملف التغيرات المناخية واستضافة مصر لقمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP 27 في نوفمبر المقبل.