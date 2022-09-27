عضو «اتحاد الصناعات»: حديث السيسي عن حل مشكلات الصناعة أكبر ضمانة للقطاع (حوار)

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى حول حل مشكلات المستثمرين أكبر ضمانة لتحديث قطاع الصناعة الذى يشهد نقلة كبيرة.

وأكد «البهى» فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر أقامت أعظم بنية تحتية فى تاريخها من الطرق والموانئ والكهرباء ولديها فائض طاقة فى الكهرباء والغاز.. وإلى نص الحوار

ما رأيك فيما طرحه الرئيس لحل مشكلات المستثمرين؟

- أصدق كل كلمة قالها الرئيس السيسى، وكلامه ضمانة قوية جداً للصناعة، وهذا الكلام صادر من أكبر قيادة فى الدولة، وأنا أرى أنه مهموم بمشكلات الصناعة لأن الدولة لديها مشكلة كما أن القطاع الخاص لديه مشكلة، والدولة والقطاع الخاص يكملان بعضهما.

وما المشكلات التى تواجه الصناعة؟

- أكبر مشكلاتنا حالياً عدم توافر العملة الصعبة، بالإضافة إلى أن الاحتياطى يتآكل نتيجة ضعف الوارد، والالتزام بالسلع الأساسية، والصناعة تعانى حالياً بشكل واضح.

تكلفة شراء الأراضى كانت تستنزف مبالغ طائلة

وما رؤيتك للمؤتمر الاقتصادى؟

- المؤتمر الاقتصادى مهم للغاية، وأعلم أن الرئيس يهدف من خلاله إلى دعوة المستثمرين للاستثمار فى مصر والتوسع أفقياً فى الصناعة المصرية، ويجب أن نوضح جميع المزايا التى توفرها الدولة لكل المستثمرين فى هذا المؤتمر، خصوصاً أن هناك مزايا طرحت مؤخراً منها منح الأراضى للمستثمرين بحق الانتفاع والتمليك بسعر الترفيق وهذا أمر غير مسبوق، لأن تكلفة شراء الأراضى كانت تستنزف مبالغ طائلة من المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر وهذا أمر جيد، ويجب أن يكون لدينا متطلبات من المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر، طبقاً لرؤية مصرية، بحيث نستدعى الصناعات التى تجلب تكنولوجيا حديثة.

وما المتطلبات التى يجب توافرها فيمن يستثمر بمصر؟

- يجب على من يرغب فى الاستثمار فى مصر أن تكون لديه محطات خارجية تكون قادرة على دعم الصادرات المصرية وأن تكون لديه رؤية واضحة لتصدير منتجاته، وفى كل الأحول إذا استطاع هذا المستثمر تصدير منتجاته واقتسم العائد مع الدولة ففى النهاية الدولة كسبانة، أما أن نأتى بمستثمر ينافس الصناعة فى قطاعات مثل الخدمات أو التجزئة ويحصل على البضائع بالجنيه ويبيع بالجنيه وفى نهاية العام يستخرج عائد استثماراته إلى الخارج بالدولار فهذا أمر يجب النظر فيه خصوصاً أنه يمثل ضغطاً كبيراً على الدولار.

وكيف يمكن أن تستفيد مصر من الأزمة الأوروبية فى الصناعة؟

- هناك قطاعات جاهزة للتصدير لكنها تحتاج إلى بعض الإصلاحات التى تساعد فى زيادة صادراتها، منها على سبيل المثال قطاع الأدوية يحتاج إلى إعادة التسعير برفع الأسعار مثلاً للحصول على عائد جيد لزيادة الإنتاج.

وكيف يتم حل معضلة البيروقراطية؟

- هذه مشكلة أزلية وصعبة للغاية وتسببت فى ضياع مليارات الدولارات على مصر بسبب البيروقراطية.

وماذا عن العمالة؟

- الرئيس تحدث عن العمالة المصرية وأنها أرخص، لكن ما نراه من مدارس صناعية تسهم فى تخريج بطالة، لذلك قام القطاع الخاص بإنشاء عدد من المدارس التطبيقية التى تسهم فى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بشكل صحيح.

الاستثمارات المهاجرة

لدينا فرصة كبيرة لجذب الصناعات المهاجرة، ومصر أقامت أعظم بنية تحتية فى تاريخها بداية من الطرق والموانئ والكهرباء، ومنطقة جغرافية مميزة فى وسط العالم، والأهم من ذلك لدينا فائض طاقة فى الكهرباء والغاز، وهو ما يتصارع عليه العالم أجمع حالياً، ونحن مؤهلون للغاية.