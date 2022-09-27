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رجال الصناعة: الرخصة الذهبية تختصر الوقت وتعجل بضخ الاستثمارات

كتب:

منى صلاح
10:57 ص | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاح المشروعات اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال افتتاح المشروعات اليوم

ثمّن مستثمرون ورجال صناعة، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق الرخصة الذهبية، لاختصار الإجراءات الإدارية والموافقات اللازمة، بهدف التعجيل بضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات، معتبرين أنّ البيروقراطية كانت المعرقل الأول لمناخ الاستثمار طوال عقود.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، لـ«الوطن»، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم جيدًا أبرز التحديات والعراقيل التي قد تواجه الاستثمارات القائمة والجديدة، سواء عند ضخ تلك الاستثمارات للمرة الأولى في السوق، أو عند القيام بتوسعات النشاط الاستثماري.

الرخصة الذهبية تختصر الوقت

أضاف «شعبان»، أنّ الرخصة الذهبية ستختصر الوقت والإجراءات والتكاليف، وتبشّر ببدء تشغيل المشروعات في أسرع وقتٍ ممكن، خاصة مع إزالة تلك العراقيل الإدارية بهذه الإصلاحات الجديدة.

من جهته، قال علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، لـ«الوطن»، إنّ المعطل الأول على مدى عقود للاستثمار في مصر هي البيروقراطية، وأنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل منذ توليه مع العديد من تلك التحديات عبر تعديلات تشريعية وقوانين جديدة محفزة للاستثمار.

تمكين القطاع الخاص

أضاف «السقطي»، أنّ كلمة رئيس الجمهورية خلال زيارته اليوم لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مدينة نصر، لافتتاح عددٍ من المشروعات القومية، بشأن تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال وتقديم الدعم، تبشّر بمزيدٍ من فرص التشغيل وخفض البطالة واستيعاب الأيدي العاملة، ودفع نمو الاقتصاد قدماً، معرباً عن تفاؤله بالفترة المقبلة.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.