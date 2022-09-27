أدعية المولد النبوي الشريف.. اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك افض علينا

يبحث الكثيرون عن أدعية المولد النبوي الشريف، هل هناك أدعية مخصصة للمولد النبوي الشريف، أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريحات لـ «الوطن»: أنه لا يوجد ما يسمى بـ أدعية المولد النبوي الشريف، ولكن يستحب أن نقول: «اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعداءنا».

أدعية المولد النبوي الشريف

ومن الأدعية المستحبة بعيدا عن أدعية المولد النبوي الشريف: «اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم فسيح جناتك، يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهَلْ والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهَلْ الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عونا ومعينا وأن تبني لنا في الجنة قصورا».

وتابع: «اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين والتجاء الملتجئين تسبيح المسبحين وحمد الحامدين ألا تتخلى عنا ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا يا رب العالمين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا كريم، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا».

واختتم في إجابته عن أدعية المولد النبوي الشريف: «اللهم قوي إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين وتوفنا مسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك بجاه نبيك المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وأن تنجينا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار وأغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار، اللهم إنا قد حضرنا ذكرى مولد نبيك وصفوتك من خلقك وأفض علينا ببركته خلع العز والتكريم وأسكنا بجواره جنات النعيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عذابك الأليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين».