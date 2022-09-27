وفاة سيدة داخل قاعة أفراح أثناء خطوبة ابنها بالدقهلية.. «غيبوبة سكر»

فرحة كبيرة سيطرت على «سميحة» التي كانت تحلم أن ترى ابنها في «الكوشة» مع عروسه، فتزينت وارتدت ملابس خاصة بتلك المناسبة، وحولها أحبابها وأهلها، الجميع في سعادة كبيرة، توجهت الأم إلى قاعة الأفراح على طريق «المنصورة - دكرنس» بمحافظة الدقهلية مبكرا لتستقبل ضيوفها، إلا أنه حدث ما لم يتوقعه أحد، ففي منتصف الحفل فاضت روحها إلى بارئها وسقطت على الأرض، ظن البعض أنها غيبوبة سكر، فنقلوها سريعا إلى المستشفى لكن المفاجأة أنها توفيت.

وفاة سيدة خلال حفل خطوبة ابنها

«سعادتها كانت كبيرة في حفل خطوبة ابنها، وكانت تستقبل ضيوفها بنفسها، حتى جاء موعد رحيلها قبل أن يكتمل الحفل»، هكذا يحكي «محمد ج.»، أحد اقارب السيدة التي تدعى «سميحة ع. ج.»، 57 عاما، تفاصيل ما حدث مساء الاثنين داخل إحدى قاعات الأفراح الكبرى في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث لفظت الأم أنفاسها الأخيرة خلال الحفل.

إصابة السيدة بغيبوبة سكر ووفاتها

وأضاف محمد لـ«الوطن»، أن الجميع كانوا سعداء في الحفل، حتى سقطت السيدة على الأرض وهي مريضة سكر، فحاولنا أن نهدأ من روع نجلها، ونؤكد له أنها مجرد «غيبوبة سكر»، حتى يكتمل الحفل، وأخذنا الأم إلى مستشفى دكرنس العام، لكنها خرجت من القاعة جثة هامدة.

مصدر طبي: الأم وصلت المشتفى متوفاة

وقال مصدر طبي بمستشفى دكرنس العام، لـ «الوطن»، إن المستشفى استقبل «سميحة ع. ج.»، 57 عاما، وبالفحص تبين أنها توفيت قبل وصولها للمستشفى متأثرة بـ «غيبوبة سكر» وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم التصريح بدفنها واسلمتها أسرتها، وشيع أهالي دكرنس جثمانها إلى مثواه الأخير.