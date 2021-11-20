«غيبوبة سكر» تكشف لغز العثور على جثة كهربائي بالدقهلية: صاحبه خاف يبلغ

«الله يرحمه كان صاحبى وحبيبى، وأنا كنت مخبيه عندى، جات له نوبة سكر ومات».. بهذه الكلمات استهل مدرس يدعى «ياسر.س»، 36 سنة، بمركز أجا فى الدقهلية، اعترافاته فى واقعة العثور على جثة فني كهربائي بمنطقة زراعية فى إحدى القرى، حيث أقر المتهم أن المتوفي صديقه، ويقيم بمطروح، وكان هاربا لديه من قضايا تبديد وإيصالات أمانة.

هروب منذ عدة اشهر

وتابع المتهم أن المتوفي كان يختبئ لديه منذ عدة أشهر بمعرفة أسرته فى مطروح، هربا من الملاحقة القضائية، كونه متهما فى قضايا إيصالات أمانة وتبديد، وكان يعمل فى مهنته كفني كهربائي فى القرى المحيطة، مشيرا إلى أنه كان يعانى مرض السكر، وفوجئ به ميتا بسبب غيبوبة سكر.

خفت من أهله

وأضاف المتهم أنه خاف من المسئولية القانونية، فقام بالاتفاق مع اثنين من معارفه ونقل الجثة بمكان العثور عليها، مشيرا إلى أن الخوف من إبلاغ أسرته هو ما دفعه لذلك.

تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، فتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفي، وتبين أنه فنى كهربائى مقيم بمطروح «له معلومات جنائية».

التخلص من الجثة

وتبين من التحريات أن المتوفي مطلوب التنفيذ عليه فـى قضايا «تبديد وإيصالات أمانة وشيكات»، ويقيم بمنزل أحد أصدقائه يعمل مدرسا بدائرة مركز أجا خشية ضبطه، وتوفـى طبيعياً بالمنزل نتيجة حالة مرضية «السكرى»، ولخشية الأخير إبلاغ أسرة المتوفـى والدائنين، قام بالاتفاق مع شخصين آخرين على التخلص من الجثة، وقاموا بإلقائها بمكان العثور باستخدام سيارة أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن متعلقات المجنى عليه والسيارة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.