نضال الشافعي: مسلسل ملف سري كلمة شكر لرجال القضاء

قال الفنان نضال الشافعي، إنه عندما قرأ دوره في مسلسل ملف سري لفت انتباهه، لأن شخصية شاكر في المسلسل معقدة وبها تركيبات كثيرة، وتتفاعل من خلال الحلقات، لافتًا إلى أن المسلسل استعرض جهود القضاء المصري الشامخ الذي له بصمة عظيمة في تاريخ مصر.

جهود رجال القضاء

وأضاف «الشافعي» خلال اسستضافته في برنامج «دراما مصر» على فضائية «Extra News» المذاع مساء اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية الشابة نهى درويش، أن رجال القضاء واجهوا قضاء الفساد التي أثرت على حياتهم وتحملوا فوق طاقاتهم، لافتًا إلى أن المسلسل يعد كلمة شكر لرجال القضاء الذين قدموا تضحيات كثيرة، مشيرًا إلى أن الفنان هاني سلامة يظهر في دور قاضي شريف يواجه الفساد، وتتعرض أسرته في المسلسل للمتاعب، ولكنه حريص على قول الحق.

ردود أفعال إيجابية على المسلسل

وتابع الفنان نضال الشافعي: «ردود الأفعال على المسلسل إيجابية، وأنا مبسوط بحضور فريق قناة إكسترا نيوز للتصوير معانا، عشان الناس تشوف قد إيه بنتعب وبنبذل مجهود كبير عشان نوثق ونشكر رجال القضاء اللي بذلوا مجهود كبار للحفاظ على العدالة وإعلاء كلمة الحق».

فريق عمل المسلسل

يذكر أن المسلسل من إخراج حسن البلاسي والمخرج المساعد مؤمن حجازي ومن تأليف محمود حجاج وأبطاله الفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد وماجد المصري ومحمد محمود عبد العزيز ومحسن محي الدين، وتدور قصته حول جهود القضاة الذي يواجهون الفساد ضد أهل الشر الذين يسعون لكتم صوت الحق.