نضال الشافعي يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات: بلدي التانية (صور)

حصل الفنان نضال الشافعي، على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، أسوة بعدد كبير من نجوم الفن الذين تم منحهم هذه الإقامة، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

نضال الشافعي يشكر الإمارات وشعبها على الإقامة الذهبية

ونشر نضال الشافعي، عددا من الصور بصحبة أحد أصدقائه من دولة الإمارات، عبر حسابه بـ إنستجرام، وعلق عليها بقوله: «تشرفت النهارده بزيارة بلدي التانية الإمارات، وزيارة مدينة دبي الجميلة».

واستطرد قائلًا: «حابب أشكر شعب الإمارات ومدينة دبي على إعطائي الإقامة الذهبية، وشكرًا للأخ و الصديق سعيد الجناحي».

وكان عدد من نجوم الفن قد حصلوا على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات منهم محمد رمضان، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، رنا سماحة.

وحقق نضال الشافعي، نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مشاركته في مسلسل ملف سري، مع هاني سلامة، ماجد المصري، محسن محيي الدين، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إدوارد، عائشة بن أحمد، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي.