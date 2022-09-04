نضال الشافعي وعمر عبد العزيز ومحمد العدل في عزاء أمين العسال (صور)

وصل منذ قليل عدد من الفنانين لتقديم واجب العزاء في الفنان الشاب أمين العسال والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي.

أبرز الحضور

وتوافد كل من الفنان نضال الشافعي، المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج محمد العدل، المخرج أشرف فايق، الفنان تامر فرج والمخرج تامر حمزة.

وسبق وحرص على الحضور في مقدمة العزاء كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان والإعلامي مراد مكرم والفنان الشاب محمد عز وكذلك الفنان الشاب شريف إدريس.

وكان هناك عدد من الفنانين نعوا الراحل ومن بينهم أمين العسال ونعاه هاني رمزي وكتب عبر صفحته: «أمين العسال الله يرحمك يا صديقى مش عارف أقول إيه غير إنك كنت حاجة حلوة قوي في حياتي وعند كل اللي عرفوك مع السلامة يا صديقي».

سبب وفاة أمين العسال

وأمين العسال ابن الفنانة الراحلة سهير طه وتوفي بسبب مرض في الأوردة والأوعية الدموية، بالإضافة إلى مشاكل في ضغط الدم وأمراض السكر، ومشاكل في القلب.