متحدث «الصحة»: نستهدف إجراء زراعة القلب والبنكرياس في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تستهدف إجراء زراعة القلب والبنكرياس في مصر، موضحا أن جامعة عين شمس، سيكون بها أول مركز لزراعة الرئتين، وفي الوقت ذاته الرئيس عبدالفتاح السيسي، يريد أن تكون مصر ذات جودة عالمية في العلاج الطبي، والهدف من ذلك، الحفاظ على المواطن المصري وصحته.

السيسي ينظر لمنظومة الصحة كمنظومة متكاملة

وأضاف «عبد الغفار»، بمداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هناك نحو مليون و350 ألف عملية جراحية، بتكلفة تزيد عن 11 مليار جنيه، تم إجراؤها في ملف قوائم الانتظار، كما أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن أقصى فترة انتظار في القوائم تكون أسبوعين فقط، مؤكدًا أنه تقريبًا هناك من 7 إلى 8 مليارات جنيه يتم إنفاقها سنويا للعلاج على نفقة الدولة، مستدركا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينظر لمنظومة الصحة كمنظومة متكاملة.

معهد ناصر سيتحول إلى مدينة للطب

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن معهد ناصر، سيتحول إلى مدينة للطب، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيجر إنشاء مراكز متخصصة مثل مركز لزراعة الأعضاء، فمركز مصر لزراعة الأعضاء، سيكون على أعلى مستوى، لافتا إلى أن لأول مرة، سيكون في مصر مركز متكامل بسعة استيعابية كبيرة لزراعة الأعضاء، وهناك أكثر من مليون و200 ألف مريض سنويا، يترددون على معهد ناصر، إذ أن معهد ناصر متميز في عمليات زرع النخاع.

آخر تطورات ظهور حالة جديدة مصابة بجدري القرود

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، عن آخر تطورات ظهور حالة جديدة مصابة بـ جدري القرود، إذ ذكر أنه تم اكتشاف حالة جديدة من مرض القرود، لأحد زوار مصر، من إحدى الدول العربية، ويتم علاج الحالة حاليا، وذكر أن هذه الحالة الثانية التي يتم اكتشافها في مصر منذ بداية انتشار هذا المرض.