إصابة 3 طلاب في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف.. كدمات وكسور مضاعفة

أصيب 3 طلاب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين، بالطريق الدائري بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بالطريق الدائري في نطاق مدينة الفشن جنوب المحافظة، نتج عنه إصابة 3 طلاب بإصابات مختلفة.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

الإسعاف تنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين، ونقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

استقبلت مستشفى الفشن المركزي المصابين في الحادث، وهم: خالد محمد حنفى، 18 عامًا، طالب، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليمنى مع سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود محمد رمضان 14 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى مع سحجات وكدمات متفرقة، فادي وليد عادل، 16 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالكتف الأيسر، جميعهم طلاب مقيمين مركز الفشن، تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.