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ضبط 45 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

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مصطفى عنز
09:53 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
الأرز المضبوط

الأرز المضبوط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للرقابة على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 45 طنا من أرز الشعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء. 

ضبط تاجر غلال 34 طنا من الأرز

وتمكنت الحملة، من ضبط تاجر غلال بمركز سيدي سالم لاتهامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به، وحبسها عن التداول بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث كان بحوزته 35 طن أرز شعير، و7 أطنان أرز أبيض.

ضبط اثنين من مالكي مضارب الأرز

وضبط اثنين من مالكى مضارب الأرز بمركز الحامول، لحيازة الأول كمية، قدرها 10 أطنان أرز شعير، والثانى لحيازته 5 أطنان أرز شعير، بدون موافقة على التخزين، بغرض إعادة البيع فى السوق السوداء.

حُررت المحاضر اللازمة وأُحيلت للنيابة العامة، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

محاربة بيع الأرز بالسوق السوداء

أكد المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

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