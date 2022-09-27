ندوات تثقيفية بـ«شباب كفر الشيخ» لمواجهة آثار التغيرات المناخية

تواصل إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لليوم الثاني علي التوالي، الندوة التثقيفية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، بحضور الدكتورة لمياء لطفي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التربية النوعية، لتقديم الندوة التثقيفية بمشاركة أعضاء مراكز الشباب اليوم بقاعة التعليم المدني بالمديرية.

ودارت فعاليات الندوة حول عدة محاور، أهمها تأثير المناخ على درجات الحرارة، وارتفاعها بالشكل الذى يُحدث خللا في الإنتاج الزراعي، وحصيلة المنتجات وكمها، وطبيعة تحملها لدرجات الحرارة المختلفة عن طبيعة نموها وبالتالى نقص إنتاجها، ما يؤدى إلى تغيير خريطة الغذاء العالمي وحدوث أزمة غذاء.

آثار الغازات الضارة

وناقشت رئيس قسم الاقتصاد آثار الغازات الضارة، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، وتلوث البيئة الناجم عن تزايدهما، كما تناولت أيضاً تأثير التغير المناخي على الاقتصاد العالمي، وتزايد تحمل دول العالم أعباء الآثار الضارة له على الصحة، وظهور أمراض جديدة نادرة قد يكلف اقتصاديات الدول أبحاث علمية مكلفة، وأزمة إنتاج اللقاحات والأمصال لعلاج المصابين كأزمة كورونا، وتعالى أصوات تؤكد أنها مخلقة لإيذاء البشرية و هدم اقتصاد الدول.

تغيير خرائط العالم

كما أشارت «لطفي» إلى تأثير التغير المناخي على إمكانية تغيير خرائط العالم، وزحف التصحر مع تزايد درجات الحرارة التى تؤدى إلى زيادة التبخر وذوبان الجليد فى القطبين، واختفاء مدن بالكامل تحت مياه المحيطات والبحار، وإحداث التغير الضار بالتنوع البيولوجي للكائنات، وتغيير وجهة الطيور المهاجرة التى تُساعد فى زيارتها السنوية على التخلص من بعض الكائنات الدقيقة الضارة التى قد تتسبب في فقدان منتجات زراعية على سبيل المثال، وتأثير التغيرات المناخية على زيادة معدلات الانقراض، وتغير السلسلة الغذائية وتأثيرها على طبيعة حياة الإنسان وسلوكه وغيرها من التأثيرات الضارة على الطبيعة والإنسان.

نقاش مجتمعي

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على دمج الشباب فى النقاش المجتمعي حول التغيرات المناخية، لزيادة معارفهم، وتحمل مسؤولية التنوير والتثقيف فى مجتمعاتهم الصغيرة، ورفع الوعي العام حول الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ومن منطلق كون الشباب هم الشريك الأساسى لتحمل مسئولية قيادة المستقبل.