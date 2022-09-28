أرملة قتيل كفر الشيخ: اتوضى وصلى.. وأخوه التوأم طعنه بالسكين

وسط دموع تنهمر من أعينها ليل نهار على فراق ومقتل زوجها والذي فارق الحياة أول أمس بجرح نافذ على يد شقيقه وتوأمه بقرية الأخماس، التابعة لقرية إسحاقة، بمركز كفر الشيخ، وذلك إثر قيام شقيقه بطعنه بجرح نافذ «بسكين» في الصدر نقل على أثرها لمستشفى كفر الشيخ العام ثم توفي عقب مرور 4 أيام بعد محاولة الأطباء إنقاذه لكنه فارق الحياة.

الزوجة: زوجي توضأ وصلى قبل طعنه

وكانت جهات التحقيق قد استمعت لأقوال أرملة «ط .ف»، 30 عاما، وتدعى «ز. ن» والتي تبلغ من العمر 28 عاما، ربة منزل، أنها كانت تعمل في الحقل وعقب عودتها حدثت مشادة كلامية بين الجاني والمجني عليه زوجها ثم ذهبت أنا وزوجي إلى شقتنا وأغلقنا بابنا علينا، ولكن الجاني شقيق زوجي استمر في توجيه شتائم لزوجي وقمت بتهدئة زوجي، ولكن الجاني كان يحمل «سكينا» ويضرب بها على سلم المنزل ويصيح «اخرج»، قاصدا بذلك زوجي.

وقالت: إنني قمت بتهدئة زوجي ثم قام عقب ذلك وتوضأ ثم صلى وقال لي «خلاص ما فيش حاجة» وبعد أن صلى جاء أحد الأشخاص يعمل نقاشا وكان ذلك بمنزلنا بعزية الأخماس كان له مبلغ مالي نظير «طلاء شقتنا».

وتكمل قائلة: إن زوجي خرج من شقتنا، وذلك بالنزول بغرض إعطاء الصنايعي باقي حسابه وظل يتحدث معه ربع ساعة وعقب تحرك «النقاش» كان يستقل دراجته البخارية، شاهدت الجاني يحمل «سكينا» محاولا ضرب زوجي ولكن زوجي كان يردد كلمات «أنا أخوك هتقتل أخوك» ولكن الجاني كان يرد كلمات للمجني عليه «هقتلك».

وتواصل قائلة: بينما حاول زوجي الدفاع عن نفسه ولكنه لم يكن معه شيء لمنع وصول الجاني إليه، ثم خرج زوجي عقب ذلك في محاولة منه لإنقاذ نفسه بالتحرك من أمام المنزل إلى الشارع وحاول بعض الجيران فض المشكلة ولكن عقب صعود زوجي لسلم المنزل تعقب الجاني شقيق زوجي وصعد مسرعاً وراءه وقام بطعنه طعنة نافذة بالصدر «بسكين» وكان ذلك أمام أطفالنا الصغار وهم 4 أطفال بلا رحمة منه، ثم نقل على إثرها زوجى للمستشفى العام بمدينة كفر الشيخ، وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة له وحجزه في غرفة العناية المركزة، ولكنه فارق الحياة بعد مرور 4 أيام.

إخطار بالواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير دارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقيا إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام منذ أربعة أيام، تفيد بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في الصدر، ليتم إخطارهما اليوم بوفاة الشاب متأثراً بجراحه، وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

الرأي القانوني

بدوره، قال ممدوح مختار، المحامي بالجنايات، إنه إذا أثبتت التحريات للأجهزة الأمنية وشهود الواقعة أن المشاجرة التي نشبت بها سبق إصرار وترصد سوف يواجه المتهم عقوبة الإعدام وفقا لقانون العقوبات، أما إذا كانت ضربا أفضى إلى موت دون عمد يواجه المتهم حال ذلك عقوبة بالسجن 7 سنوات.