محافظ كفر الشيخ ومستشار الرئيس يبحثان نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»، المشروعات الجاري إنشاؤها بقرى ومدينة مطوبس.

تنفيذ المشروعات في 18 قرية و187 تابعا

وناقش المحافظ ومستشار الرئيس ما يُجري على الأرض من مشروعات بـ18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس، ونسب التنفيذ، وما تم الانتهاء منها في عدد من القطاعات الخدمية، واستعرضا كل قطاع على حدة، وما يتم إنشاؤه من 602 مشروع في كل القطاعات، وما تشهده القرى من إنشاء 240 مشروعاً، والانتهاء من 85 مشروعاً متنوعاً.

جاء ذلك، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري لإدارة المياه، واللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، ولواء مهندس أيمن عبد المنعم، مساعد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتورة رباب يحي، والمهندسة محمد فريق، ممثلاً وزارة التنمية المحلية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ولفيف من قيادات ممثلي وزارات الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والنقل والمواصلات، وغيرهم من الوزارات المعنية.

الموقف التنفيذي للمشروعات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ، تنفيذ المشروعات مع الجهات التنفيذية على مستوى الجمهورية، والموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب ومشروعات إنشاء المدارس وتأهيل وتبطين الترع وإنشاء كباري على المجاري المائية، ومشروعات قطاع الصحة، والشباب والرياضة، والإسعاف، والمجمعات الحكومية الخدمية والزراعية والحرفية، وقطاع الغاز والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، ومناقشة الـ602 مشروعاً الذين تُنفذها المبادرة في قرى ومدينة مطوبس.