بالأرقام.. نتائج الاستفتاء على ضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

مع احتدام القتال الدائر بين القوات الروسية والأوكرانية وإعلان السلطات الأوكرانية مؤخرًا استعادة مساحات كبيرة من أراضيها الشهر الجاري، والتي استولت عليها روسيا منذ بدء العملية العسكرية على أوكرانيا قبل 7 أشهر، أجرت روسيا استفتاءات في 4 مناطق أوكرانية لضمها إلى موسكو.

وجرت علمية الاستفتاء في 4 مناطق هي: دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا خلال 5 أيام وانتهت أمس الثلاثاء، بموافقة غالبية السكان فى مناطق الاستفتاء على الانضمام لروسيا، وفيما يلي نسب نتائج الاستفتاء فى المناطق الأوكرانية على الانضمام إلى روسيا.

نتائج الاستفتاء فى 4 مناطق أوكرانية على الانضمام لروسيا

- 99.23؜% من أصوات الناخبين في دونيستك يريدون الانضمام إلى روسيا.

- 98.42% من أصوات الناخبين فى لوجانسك يريدون الانضمام إلى روسيا

- 93.1% من أصوات الناخبين فى زابوريجيا يرغبون الانضمام غلى روسيا

- 87.5% من أصوات الناخبين يرغبون في الانضمام إلى روسيا.

وتشكّل الأربع مناطق التي جرى فيها الاستفتاء وهي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا وزابوريجيا وخيرسون في جنوب البلاد 15% من مساحة الأراضي الأوكرانية وفقا لشبكة «العربية».

وعلق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف على نتائج الاستفتاء قائلًا «النتائج واضحة، أهلا بكم في وطنكم، في روسيا».

الأربع مناطق تشكّل 15% من مساحة الأراضي الأوكرانية

وردًا على نتائج الاستفتاء، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، في حالة تمّ ضم الأراضي الأوكرانية لموسكو، إضافة لدعم أوكرانيا بحزمة أسلحة تقدر قيمتها بـ1.1 مليار دولار.

ووفقًا لرئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فإنَّه قد يتمّ بحث ضم المناطق التى جرى فيها الاستفتاء في 4 أكتوبر المقبل.

يُشار إلى أنَّ الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت في 24 من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية فى الجيش الروسي الأربعاء الماضي لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.