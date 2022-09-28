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السعودية تلغي دور «الوسيط» في الحج والعمرة.. وانخفاض سعر الخدمات 40%

كتب:

نرمين عفيفي
10:27 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
ضيوف الرحمن

ضيوف الرحمن

قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، إنّ ضيوف الرحمن يمكنهم تحديد طريقة قدومهم إلى مكة، من خلال جدة أو المدينة، كما يمكنهم حجز القطار من خلال جدة أو المدينة، أو حجز القطار أو الحافلة أو سيارة خاصة، وبأسعارها من مقدم الخدمة، مما يساعد على مزيد من التنافس والشفافية في نفس الوقت من مقدم الخدمة.

انخفاض أسعار الخدمات

وأكد نائب وزير الحج والعمرة، القضاء تماما على ممارسات قد تحدث من الوسطاء، قائلا: «الوسطاء كان لهم دور كبير وممتاز ولا ننكر دورهم التعريفي، لكن بوجود الرقمنة والخدمات الإلكترونية لأول مرة نستطيع إلغاء دور الوسيط، ومن جهة أخرى انخفضت الأسعار من 30% لـ40% عما كانت عليه في السابق».

 

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بقلم نرمين عفيفي