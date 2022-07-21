وزارة الحج والعمرة السعودية تشطب تراخيصَ 5 شركات: نستقبل جميع الشكاوى

شطبت وزارةُ الحج والعمرة السعودية تراخيص 5 شركات للعمرة؛ لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وإخلالها بأحكام تنظيم خدماتهم، مؤكدة اتخاذَ جميع الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحقهم، انطلاقا من جهود الوزارة في متابعة جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين للتأكد من جودتها.

وزارةُ الحجِّ والعُمرة السعودية: سنتعامل فوريا مع جميع الشكاوي

وأشارت وزارةُ الحج والعمرة السعودية إلى أنها تستقبل جميع الملحوظات والشكاوى، وتتعاملُ معها بشكل فوري للتأكد من إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وضمان خدمتهم وفق أعلى معايير الجودة لتأدية نسكهم بطمأنينة ويسر، مشددةً على أنها لن تسمحَ بالتهاون أو التقصير في خدمة ضيوف الرحمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وبدأت وزارة الحج والعمرة السعودية في استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم لتأدية مناسك العُمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، ابتداءً من يوم الخميس الماضي الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ؛ إذ ستتوافدُ أولى طلائع المعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah).

وزارة الحج والعمرة السعودية: يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من خلال تطبيق «اعتمرنا»

ولفتت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى أنه يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة، عبر تطبيق «اعتمرنا»، وسط منظومة متكاملة الخدمات، مؤكدةً تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، وتسهيل الإجراءات لضمان أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.