«نفسك تزور النبي».. قرض الحج والعمرة من بنك مصر: السداد على 10 سنوات

تتوق القلوب لطواف البيت وأداء الفريضة التي يترواح متوسط تكاليف السفر والإقامة إلى أراضي الحجاز بين 80 إلى 100 ألف جنيه، الأمر الذي قد يمثل عقبة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتتنافس البنوك المحلية على تقديم منتجات مصرفية تفي باحتياجات عملائها، وتسهل لهم الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها عبر القروض الشخصية، والتي من بينها قرض الحج والعمرة المقدم من بنك مصر.

برامج تمويل قرض الحج والعمرة من بنك مصر

ويمنح قرض الحج والعمرة، أحد المنتجات المصرفية من بنك مصر التابعة لمحفظة القروض الشخصية من خلال برامج التمويل الآتية؛

1. الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

2. الموظفون بموجب إثبات الدخل.

3. أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

4. أصحاب/ مستحقي المعاشات «بتعهد تحويل المعاش أو بدون».

5. أصحاب الأوعية الادخارية «للمصريين والأجانب».

شروط ومميزات قرض الحج والعمرة من بنك مصر

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاما.

- الحد الأقصى لقرض الحج يصل إلى 400 ألف جنيه، وفقا للشروط ولوائح البنك.

- الحد الأقصى لقرض العمرة يصل 100 ألف جنيه، وفقا لشروط ولوائح البنك.

- السداد على فترات تصل إلى 10 سنوات.

- سعر عائد تنافسي.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض

1. صورة البطاقة الشخصية، سارية.

2. إيصال مرافق به عنوان إقامة العميل؛ سواء إيصال الغاز أو الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي، بشرط أن يكون الأصل.

3. عرض سعر معتمد من الشركة/ الشركات.

وتسعى البنوك العاملة في مصر على توسيع قاعدة عملائها بجذب عملاء جدد مع الاحتفاظ بالعملاء الحاليين، وذلك عبر إطلاق منتجات مصرفية تتمتع بمزايا تنافسية وتلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات، ما يحقق في النهاية أهداف الشمول المالي للدولة ويساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي.