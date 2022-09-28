عالم أمريكي: تغير المناخ يزيد من شدة الأعاصير المدمرة

ذكرت موقع «ويزر داي» الأمريكي المهتم بشؤون المناخ أنَّ تغير المناخ العالمي، ربما لا يتسبب حتى الآن في زيادة عدد الأعاصير، لكنه يزيد من شدة الأعاصير التي تتسبب في أضرار كبيرة، وذلك علاوة على زيادة احتمالات أن ينتج عن تلك الأعاصير عواصف استوائية أو أمطار غزيرة قد تتسبب في حدوث كوارث.

عوامل تسبب التغييرات تغير المناخ وزيادة شدة الأعاصير

ونقل الموقع عن جون ويلر أحد علماء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، أنَّ هناك نوعان من العوامل التي تسبب هذه التغييرات، وأولها أنَّه مع ارتفاع درجات حرارة المحيطات، يصبح من المرجح بشكل متزايد أن نواجه ما يشبه الطقس المداري، وترتفع درجة حرارة سطح المياه إلى ما يقرب من 33 درجة مئوية، ما يمكن أن يتسبب في تكثيف سريع لعاصفة استوائية، ويزيد من احتمالات حدوث عواصف شديدة مع رياح تزيد سرعتها عن 177 كيلومترًا في الساعة.

وأشار الموقع إلى أنَّه من هذه العوامل أيضًا، أنَّه أدى تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة المناطق القطبية أكثر من المناطق المدارية، ما نتج عنه انخفاض في فرق درجة الحرارة بين القطبين الشمالي والجنوبي إلى خط الاستواء، بالتالي إضعاف طفيف للتيارات الهوائية وزيادة احتمالات تباطؤ العواصف أو توقفها، مما يزيد من احتمالات هطول الأمطار الغزيرة.

4 أعاصير أصابت الولايات المتحدة أشدها «إيدا»

من جهتها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إنَّ موسم العواصف بالنسبة للسواحل الأمريكية قد نتج عنه عدد أعلى من المتوسط ​​من العواصف، وتابعت أنَّه خلال آخر موسم للعواصف والأعاصير، هبت 4 أعاصير رئيسية، إلا أنَّ الجميع سوف يتذكر إعصار «إيدا» أكثر من الباقين، وضرب الإعصار جنوب شرق ولاية لويزيانا، وتسبب الإعصار في تجريف المناطق في جنوب شرق لويزيانا وإطلاق العنان للرياح التي بلغت سرعتها 241 كيلومترا في الساعة، وتوجه الإعصار بعد ذلك إلى جبال و«الأبلاش» في الشمال الشرقي من الولاية، ما تسبب في فيضانات كارثية.

أضرار إعصار «إيدا»

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنَّه نظرًا لقوة تدمير الإعصار «إيدا»، فقد تجاوزت الأضرار والخسائر 70 مليار دولار، وهي تتجاوز حصيلة الخسائر التي تسببت بها العواصف الثلاثين خلال العام الماضي، بما في ذلك 11 عاصفة غير مسبوقة ضربت الولايات المتحدة.