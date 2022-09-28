مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم مصر في مؤشر الابتكار العالمي خمسة مراكز خلال 2022، حيث حصلت على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مقارنة بالمركز 94 العام الماضي.

وأشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث جاءت مصر في المرتبة الـ15 من بين 36 دولة ذات الدخل المتوسط المنخفض.

مصر تحقق المركز 97 في مدخلات الابتكار

كما حصلت مصر على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار مقارنة بالمركز 102 خلال 2021، أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، احتلت المرتبة 83 مقارنة بالمركز 86 العام الماضي، لافتًا إلى ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات للمركز 111، وتطور السوق «المركز 86» والمخرجات الإبداعية «المركز 84».

وحققت مصر مرتبة مرتفعة في مؤشر البحوث والتطوير، حيث جاءت في المرتبة 54 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، إضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز، حيث حققت المرتبة 55، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير سبعة مراكز لتحتل المرتبة 42 مقارنة بـ 49 العام الماضي.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تقدم مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، محققة المركز 49 مقارنة بـ54 العام الماضي، فضلًا عن تقدمها أيضًا في مؤشر تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 86 مقارنة بالمرتبة 90 عالميًا عام 2021.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤشر الابتكار العالمي يعد من المؤشرات الدولية المهمة، التي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO»، مشيرًا إلى أنه يرتب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.

نمو ملحوظ للجامعات والمراكز البحثية المصرية في النشر العلمي

وأكد المُتحدث الرسمى للوزارة أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية، سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال دعم وتحفيز هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة للباحثين، موضحاً أنه وفقًا لقاعدة البيانات الدولية «Scopus»، جرى نشر 38798 بحثًا دوليًا للباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية خلال 2021، بمعدل زيادة قدرها 21.1% عن عام 2020، كما بلغ عدد الباحثين المصريين الذين نشروا الأبحاث الدولية 52511 باحثًا.