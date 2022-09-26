وزير التعليم العالي يشيد بمعدلات الإنجاز في مستشفى بنها الجامعي

أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتنفيذية في مستشفى بنها الجامعي، التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقًا للمواصفات المُعتمدة.

جاء ذلك خلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، في عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بجامعة بنها، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي

واستهل الوزير جولته التفقدية بزيارة مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، والجاري تنفيذه علي قطعة أرض بمسطح 9033 مترا مربعا، وبسعة 450 سريرًا.

واستمع عاشور خلال تفقد موقع مستشفى بنها الجامعي الجديد، إلى شرح عن مراحل المشروع، والتي تبدأ مرحلته الأولى هدم وإزالة جميع المباني الموجودة بالموقع المقترح لإنشاء المستشفى، يليها إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي، والمقترح التصميمي العام، وإعداد واعتماد التصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات ومقايسة الأسعار، فضلا عن تقديم برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للأعمال.

تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أعمال الأساسات الميكانيكية، وإنشاء 2 بدروم ودور أرضي، و7 أدوار متكررة، في حين تشمل المرحلة الثالثة أعمال التشطيبات، والأعمال الكهروميكانيكية بما في ذلك أعمال الغازات الطبية والكبسولات والوحدات التخصصية، ووحدات الغسيل الكلوي، أما المرحلة الرابعة تشمل أعمال التجهيزات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي.

يذكر أنّه جرى الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالكامل، والبدء في أعمال المرحلة الثانية، حيث سيبلغ إجمالي المسطحات البنائية 60000 متر مربع، وتشمل بدروم وأرضي و7 متكرر، بسعة 450 سريرا، و15 غرفة عمليات، و 50 سريرا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقا لأحدث المعايير الدولية.