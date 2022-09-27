وزير التعليم العالي يشهد الحفل الختامي لـ«حافز الابتكار» و«صناع التغيير»

شهد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، فعاليات الحفل الختامي لبرنامج مسابقتي «حافز الابتكار» و«صناع التغيير» 2022، الذي يُنظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمد عامر، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أهداف مسابقات رعاية المبتكرين

وخلال مراسم الاحتفال، أكد وزير التعليم العالي أهمية المسابقتين اللتين أطلقهما صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تستهدف دعم ورعاية طلاب الجامعات والمعاهد المصرية تماشيًا مع خطة عمل الصندوق التي أقرها مجلس إدارة الصندوق لتحقيق أهدافه الواردة بقانون إنشاءه، وتفعيلًا لدور الصندوق في دعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، وتقديم منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ورعاية الطلاب والمُبتكرين والمُتفوقين والنوابغ.

وأشار عاشور، إلى أنّ تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطلاب من أوائل خريجي الجامعات المختلفة وشهادات الثانوية العامة والشهادات الفنية في عام 2017، كان رسالة واضحة بمدى اهتمام القيادة السياسية والدولة بتقدير الشباب المُجتهد والمُتميز والمُتفوق، كما وجّه رئيس الجمهورية أثناء لقاءه برؤساء الجامعات في ديسمبر الماضي، بوضع آليات لاكتشاف ورعاية الطلاب الُموهوبين والنوابغ بالجامعات، وتنفيذًا لذلك، اتخذ المجلس الأعلى بالجامعات، قرارا لإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، وخلال شهور قليلة الماضية، أنشأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تلك المراكز، لدعم الطلاب المتفوقين والنوابغ ورعايتهم وصقل مهاراتهم.

ولفت الوزير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، مضيفًا أنّ الجامعات والمراكز البحثية ستضع آليات تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لتفعيلها خلال الفترة القادمة، وتحويل الأفكار الابداعية للطلاب والباحثين إلى مُنتجات جديدة تُلبي احتياجات المجتمع وتُسهم في بناء الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أنّه تم توجيه إدارة الصندوق بالعمل على التطوير الدائم لكافة البرامج والأنشطة التي تقدم للطلاب المُبتكرين والنوابغ وزيادة الموازنات والاعتمادات المالية المخصصة من الصندوق للصرف على تلك البرامج، والتوسع في توفير منح دراسية للمُبتكرين والنوابغ للتخصصات التي تخدم خطة الدولة، والعمل على التكامل مع الشركاء من الجهات التابعة للوزارة او التابعة للوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة.

إعلان الفرق الفائزة

وخلال فعاليات الحفل الختامي تم الإعلان عن الفرق الفائزة من الجامعات والمعاهد، وتشمل 30 فريقًا من 22 جامعة ومعهدًا، يُمثلهم 195 طالبًا و30 مشرفًا من أعضاء هيئة التدريس، وفاز فريق جامعة المنصورة بالجائزة الأولى التي تُقدر بمبلغ 100 ألف جنيه، وفاز فريق جامعة كفر الشيخ بالجائزة الثانية التي تُقدر بمبلغ 75 ألف جنيه وفاز فريق جامعة الإسكندرية بالجائزة الثالثة التي تُقدر بمبلغ 50 ألف جنيه.