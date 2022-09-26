وزير التعليم العالي يشيد بدور جامعة بنها في التنمية الشاملة بالمحافظة

أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور المحوري لجامعة بنها في عملية التنمية الشاملة داخل المحافظة، مؤكدا ضرورة اهتمام الجامعات المصرية بتنمية وعي الطلاب من خلال اتباع أساليب التوعية، وتنمية الحس الوطني لدى الشباب.

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس جامعة بنها

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده داخل جامعة بنها، حيث ترأس اليوم مجلس الجامعة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، والمستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم محافظ القليوبية الدائم لجامعة بنها، وتوفير السبل كافة لإنجاز مشروعات الجامعة، خاصة مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها الجديد.

وأكد الوزير دور الجامعة والمحافظة وشركاء التنمية في تحقيق الرؤية التنموية، وتلبية أي احتياجات للبناء والتطوير، مضيفًا أنّ أعمال التطوير التي تتم في الجامعة، جزءًا من خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

عاشور: جامعة بنها الأهلية الحكومية إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر

وأشار عاشور، إلى دور جامعة بنها في تحقيق إنجازات الدولة المتعددة في مجال التعليم العالي، خاصة إنشاء جامعة بنها الأهلية الحكومية، التي تعد إضافة لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، كما لفت الوزير إلى بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية خلال العام الجامعي الجديد 2023/2022.

ولفت الوزير، إلى أهمية تنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، واستحداث تخصصات علمية بهذه الجامعات، تتلاءم ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وإمداده بخريجين متميزين على مستوى عالٍ من التعليم، وروعي في الهياكل الإدارية للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، أن تتحقق أغراض الجامعات من خلال وجود 3 نواب لرئيس الجامعة، أحدهم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والثاني للإبداع والابتكار والتوظيف، والثالث للشراكات الدولية، ومن خلال منظومة هذا الهيكل الجديد، تتمكن الجامعات من ربط تخصصاتها العلمية بسوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي، ضرورة الانتهاء من استعدادات بدء العام الدرسي الجديد، وتذليل العقبات أمام الطلاب، لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة لاكتساب مزيد من الخبرات العلمية، مشيدا بجامعة بنها باعتبارها إحدى الجامعات التي تتميز بمكانة علمية وبحثية في مجال البحث العلمي، ولديها العديد من الكليات والبرامج الفريدة.

من جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالدور المحوري لجامعة بنها فب المحافظة، من خلال تقديم خدمات تعليمية مميزة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للمشروعات التي تنفذها جامعة بنها، لاسيما مشروع مستشفى جامعة بنها الجامعي الجديد.

من جانبه، ثمّن الدكتور جمال سوسة، الدور المهم والدعم المقدم من وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية، لإنجاز المشروعات التنموية التي تنفذها الجامعة في مجال التعليم العالي، خاصة مشروع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، وإنجاز مشروع جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بتطوير منشآت الجامعة، والنهوض بالعملية التعليمية، والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.