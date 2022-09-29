مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 29-9-2022

اختلفت مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر، إذ أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة بكافة المحافظات كي يتابعها المسلمون في مختلف الأنحاء، ويأدون الصوات في أوقاتها.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة المختلفة في محافظة القاهرة والجيزة والأقصر ودمياط والإسكندرية، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:10 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:43 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:46صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:10 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:43 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:15 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:48 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر الساعة 4:17 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:07 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:41 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 6:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:04 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:38 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر 4:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:44 ظهرا.

موعد أذان العصر 3:08 مساء.

موعد أذان المغرب 5:42 مساءً.

موعد أذان العشاء 6:57 مساءً.