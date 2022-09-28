«الإنتاج الحربي»: ندعم فريق الوزارة لكرة القدم.. وسنتابع النتائج أولا بأول

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على لقاء الفريق الأول لكرة القدم لنادي الإنتاج الحربي وطاقم التدريب والإدارة، وذلك في إطار حرصه على مؤازرة الفريق قبل بداية مباريات دوري الدرجة الثانية، وذلك باستاد السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

وزير الإنتاج الحربي: أدعم الفريق والجهاز الفني

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال اللقاء، دعمه الشخصي لأعضاء الفريق والجهاز الفني، وأنّه سيتم عقد لقاءات دورية مع الفريق خلال الفترة المقبلة لحل جميع المشكلات التي قد تواجه الفريق خلال مشواره بدوري الدرجه الثانية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّه يعتبر الفريق مثل المصانع التابعة للوزارة، ومن هنا جاء حرصه على عقد هذا اللقاء، مضيفا أنّه سيحرص على متابعة نتائج الفريق أولا بأول.

وشدد الوزير، على أنّه يجب تصويب المسار، وأن يكون هناك فكر مختلف واستراتيجية وخطة واضحة يتم وضعها لتحسين النتائج، مضيفا أنّه يأمل بنهاية هذا الموسم للوصول إلى الهدف الأساسي وهو صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنّه يجب على اللاعبين والجهاز الفني والإداري أن يضعوا نصب أعينهم رجوع الفريق لسابق عهده حيث كان نادي الإنتاج الحربي من النوادي المنافسة لكبرى الأندية بالدوري الممتاز.

صلاح: يجب الاستفادة من طاقة الشباب

وحثّ الوزير محمد صلاح، اللاعبين، على الاستفادة من طاقة الشباب لديهم لتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية التي تعود بالنفع على الفريق، مع تحليهم بالروح القتالية والإرادة لتحقيق هذا الهدف.

من جانبه، أشار الكابتن عبدالناصر محمد، المدير الفني للفريق، إلى أنّ الفريق أبرم العديد من الصفقات المميزة، وخاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، وتم الاطمئنان من خلالها على مستوى كل اللاعبين بهدف الوقوف على التشكيلة الأساسية التي سنخوض بها منافسات دوري المظاليم خلال الفترة القادمة .

وبدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ اللقاء يأتي تأكيدا عى استراتيجية العمل في الوزارة، وهي تقديم الدعم للكيانات التابعة للوصول إلى أفضل النتائج، والعمل على رفعة اسم الإنتاج الحربي في جميع المجالات.