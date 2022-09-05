وزير الإنتاج الحربي: ندعم كافة الأفكار المساهمة في بناء الإنسان المصري

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بعدد من الملفات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير، أن هذا اللقاء يأتي بهدف مناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة والشركات التابعة، مشيرًا إلى بحث الهيكل التنظيمي للإنتاج الحربي والعمل على الوصول للشكل النهائي للهيكل، ودراسة آليات تنفيذ ذلك من خلال تأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالوصول بهيكل إداري كفء للدولة المصرية ومؤهل لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، دون الإضرار بالموظفين والعمل لصالح العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.

تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري

وأكد «صلاح» ، في بيان، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعظيم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات ولديها إيمان بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

فيما أشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الدولة المصرية أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن، موضحًا أن الجهاز يعمل على توفير كل ما يدعم تهيئة المناخ المناسب لانتقال العاملين بالقطاع الإداري بالدولة إلى مقرات عملهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة قدرة البلاد على مواجهة مختلف التحديات

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزارة تعمل دائما على بناء الإنسان والاستثمار فيه لأن بناء الإنسان يمثل قضية قومية وعملية تراكمية عميقة قائمة على ضبط العلاقة بين الحقوق والواجبات فيما بين المواطن والدولة، كما تساهم هذه العملية فى زيادة قدرة البلاد على مواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجهها داخليًا وخارجيًا.