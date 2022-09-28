تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل مواطن بسبب قطعة أرض في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل مواطن، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، لجلسة 28 نوفمبر المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامي بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقين

تعود أحداث القضية رقم 1987 لسنة 2022 جنح مركز القرين، والمقيدة برقم 1521 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد باتهام «عادل ر. أ. م.»، وشقيقه «بهاء»، بقتل المجنى عليه عبده عبد الحميد محمد إسماعيل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

تبين أن المتهمين استخدموا أدوات «عصي خشبية»، وتربصا بالضحية في المكان الذي علما بمروره به، وما إن أبصرا تواجده حتى قام الأول بافتعال مشادة كلامية معه، على إثر الخلافات القائمة بينهم، فاعتدى عليه الأول بالضرب على رأسه، حتى هوى وسقط مغشي عليه، ووالى الثاني ذلك فأحدثا إصابته برأسه، التي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

خلاف على قطعة أرض

وتبين وقوع الخلافات بين المجني عليه والمتهمين، بسبب الخلاف على أرض زراعية، وحرروا محاضر ضد بعضهم، وأحيلت إلى المحكمة، ثم تصالحوا بعد جلسة صلح عرفية، إلا أن المتهمين تربصا بالمجنى عليه وقتلاه.

وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.