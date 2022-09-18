«جنايات الزقازيق» تحيل أوراق المتهمة بقتل طفلتيها إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، قبل قليل، أوراق ربة منزل إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 16 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، على خلفية اتهامها في القضية رقم 10812 جنايات مركز شرطة الحسينية، بوضع السم لطفلتيها الرُضع، وقتلهما داخل منزلها.

وأُصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وسكرتارية أحمد رمزي ومحمد عبد الستار.

أحداث واقعة قتل ربة منزل لطفليها

ترجع أحداث الواقعة إلى الأول من إبريل الماضي، عندما أصدرت جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية قرارًا بإحالة المتهمة « قمر خ أ ر» البالغة من العمر 18 سنة، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها بقتل نجليتها مكة ومليكة، أطفال رُضع عمدًا.

المتهمة بيتت النية للتخلص من طفلتيها

وأوضحت جهات التحقيق أنّ المتهمة بقتل طفلتيها بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما، وأعدت لتنفيذ جريمتها مادة سامة ووضعتها داخل شرابهما وأرضعتهما فلاذت روحهما إلى بارئها كما هو مبين في تقرير الصفة التشريحية، وأنّ المتهمة قصدت بفعلتها إزهاق روح الطفلتين.