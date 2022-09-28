«القوى العاملة» بالقليوبية تطلق مبادرة «المناخ مسئوليتي»

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، عن تنفيذ مبادرة «المناخ مسئوليتي»، التي أطلقتها الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية ببمقر شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات في منطقة الخانكة، على مدار يومين، بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الـ17، خاصة رقم 13 المعنى بالعمل المناخي ورؤية مصر 2030.

نشر الوعي البيئي والمناخي داخل كل محافظة

وأوضحت إيمان السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن المديرية نفذت المبادرة على أرض المحافظة، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي البيئي والمناخي داخل كل محافظة، تزامنا مع فاعليات مؤتمر المناخ cop -27.

وأضافت مدير المديرية، في كلمتها بالمبادرة، أن تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية هي طوق النجاة للمنشآت، لخفض الانبعاثات الضارة والوقاية من المخاطر بيئة العمل، والحفاظ على العمال وصحتهم بشكل خاص، والبيئة المحيطة بشكل عام، بالإضافة إلى إلقاء محاضرة عن حل المشكلات الخاصة بالسلامة، التي تؤثر سلبا على المناخ.

الحاضرون في المبادرة

وحضر المبادرة محمد عليان، وكيل المديرية، ومجدي السيد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، والكيمائية رانيا هلال، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأبي زعبل، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية بالشركة .