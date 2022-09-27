«القوى العاملة»: 135 مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب.. وإنشاء 6 وحدات متنقلة

أكدت وزارة القوى العاملة، أن تدريب الشباب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، كان على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، وأن الوزارة أنفقت نحو 135 مليون جنيه لتطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب.

وأشارت الوزارة، إلى إنشاء 6 وحدات متنقلة تضم خبراء فى جميع مجالات العمل لتدريب الشباب والخريجين على المهن التى تحتاجها سوق العمل، ومن أهمها التفصيل والخياطة والكهرباء وصيانة المرافق، والأعمال الإلكترونية.

القطاع الخاص له دور بارز في دفع عجلة الإنتاج

وقال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العاملين بالقطاع الخاص لهم دور بارز فى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام في ظل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وإن القطاع أصبح مشاركاً فى جميع المشروعات التى تخدم المواطن.

وأضاف «البدوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروعات عن دور العاملين فى القطاع الخاص، يؤكد أهمية القطاع كشريك أساسى فى كل مشروعات الدولة، لافتاً إلى أن العاملين بالقطاع الخاص تقدر أعدادهم بأكثر من 26 مليون عامل.

تدريب الطلاب خلال فترة الدراسة

من جانبها، قالت المهندسة علية سراج الدين، المدير التنفيذى لمؤسسة غبور للتنمية، التى قامت بتطوير مدرستى «غبور- 1» و«غبور- 2» للتكنولوجيا التطبيقية، إن التعليم فى هذه النوعية من المدارس يعتمد على تدريب الطلاب خلال فترة الدراسة لتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن عمل ملتقى توظيفى بحضور الشركات المتخصصة فى السيارات لعرض احتياجاتها من الفنيين المؤهلين على أعلى مستوى فى المجال.

ولفتت إلى أن هذه المدارس قائمة بشراكات تعليمية ألمانية لتوفير تعليم متميز، ويتم قبول الطلاب وفق اختبارات نظرية وعملية ومقابلات شخصية، للكشف عن مدى تأهلهم للالتحاق بها، فضلاً عن تجهيز المدارس بأحد الأجهزة والتقنيات داخل الورش المتخصصة.