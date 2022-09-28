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القوى العاملة: انتهاء 4 برامج تدريبية على 4 مهن في البحيرة

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ماهر هنداوي
10:39 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
القوى العاملة: انتهاء 4 برامج تدريبية على 4 مهن في البحيرة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن انتهاء 4 دورات تدريبية بمركز تدريب حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة، وتصنيع الملابس الجاهزة، والتطريز الآلي، والطاقة الشمسية، لـ45 متدربا، في إطار جهود الوزارة للاهتمام بالشباب وإعداده وتأهيله لسوق العمل.

برامج تدريبية

وأوضح عثمان عبدالرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، في تقريره، أنّه جرى الانتهاء من 4 برامج تدريبية على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وذلك بعد إجراء الاختبار النهائي للمتدربين على تلك المهن وتسليمهم شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية.

وأضاف مدير المديرية، أنّ توزيع المتدربين على الدورات جاء كالتالي: «14 متدربا ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة، و10 متدربين على مهنة تصنيع الملابس جاهزة، 10 متدربين على مهنة التطريز الآلب، و11 متدربا على الطاقة الشمسية»، تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل داخل المحافظة أو خارجها في الشركات والمصانع.

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محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.