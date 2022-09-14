القوى العاملة تطلق مبادرة «المناخ مسئوليتي» في بورسعيد

أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان «المناخ مسئوليتي»، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعي البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق المبادرة في محافظة بورسعيد بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للتعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار على المجتمع وبرامج التعامل مع تغير المناخ، فضلا عن دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية.

تغيير الوعي البيئي للعمال

وأشار مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد عبد الونيس عبد الله، إلى أن إطلاق المبادرة له تأثير إيجابي على تغيير الوعي البيئي لدى العمال في المصانع والشركات المختلفة، مشيرا إلى تنفيذ المبادرة في الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة 17 شركة للملابس الجاهزة، وحضور 45 من العمال ومسؤولي الموارد البشرية ومسؤولي السلامة بالشركات.

المناخ مسئولية كل فرد في المجتمع

وأكد في كلمته أن المناخ مسئولية كل فرد في المجتمع، موضحا بعض السلوكيات تؤثر بالسلب على المناخ، ودور العمال نشر فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ وتقليل معدلات التلوث البيئي.

حضر فعاليات المبادرة خالد دياب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألقى المحاضرات المهندس طارق السيد مصطفي، والمهندس إسلام حمدي، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.