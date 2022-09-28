خبير أثري: شامبليون فك رموز حجر رشيد بعد خروجه من مصر بـ21 عاما

قال الدكتور خالد سعيد، خبير أثري، إن اللغة المصرية القديمة من اللغات السامية، وأنها لها عدة خطوط، وهي الهيروغليفية والقبطية والهيراطيقية والديموطيقية، منوهًا أن الخط القبطي هو الوحيد الذير استخدم الحروف اليونانية اللاتينية.

الكتابة باللغة التصويرية

وأضاف «سعيد»، في حوار مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن اللغة الهيروغليفية اعتمدت على الكتابة باللغة التصويرية الكاملة، مثل صورة البومة وكف وهكذا، مشيرًا إلى أن اللغة الهيراطيقية اختصرت بها هذه العلامات، أما اللغة الديموطيقية فهي تعد لغة الشعب.

محاولات متعددة لفك رموز حجر رشيد

وأوضح أن محاولات فك رموز حجر رشيد بدأت من القرن السابع، على يد أحد العلماء المصريين، وهو أبو جابر الحياني، يلي هذه المحاولة محاولة أخرى من ذو النون المصري، وهو عالم ومترجم مصري كان يقيم بأخميم، وأيضًا محاولة من عالم لغة عراقي يدعى النبطي، والذي استطاع بالفعل فك بعض الرموز، ومحاولة من القبطي الأنبا أسانيوس وفك ايضًا بعض الرموز، إضافة إلى محاولة يوحنا الشفتشي كونه كان دارس لمجموعة من اللغات، منها القبطي، والتي تعد آخر اللغة المصرية القديمة، إلا أنها تكتب بالحروف اللاتيني، منوهًا أن ما يقرأ بالكنائس حاليًا له جذور لغوية بالحضارة المصرية القديمة.

شامبليون استطاع فك رموزه بعد 21 عاما

وأشار إلى إكتشاف الحملة الفرنسية لهذا الحجر بأحد جوانب قلعة رشيد، واعتقد علماء الحملة الفرنسية بأهميته، كاشفًا أن شامبليون استطاع فك رموزه بعد 21 عاما من خروجه من مصر.